Россия обещала не допустить возрождения нацизма

Россия даст решительный отпор попыткам глумления над героическим наследием наших предков, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

В ходе онлайн-конференции «Бессмертный полк» Антонов заявил: «Наша священная обязанность – сохранить для последующих поколений правду о Победе. Мы не позволим перечеркнуть великие страницы прошлого, не допустим возрождения нацизма». Он подчеркнул, что народ СССР освободил Центральную и Восточную Европу от нацистов. Как отметил Антонов, «воин-красноармеец спас сотни тысяч узников концлагерей и остановил Холокост». Он заявил, что «в РФ нет такой семьи, которую бы не затронули события Великой Отечественной войны».

Антонов поблагодарил соотечественников в США, для которых важно сохранить память о героях Великой Отечественной войны в Соединенных Штатах. Также он выразил благодарность ветеранам, которые своим подвигом «подарили» нам «будущее и возможность жить». Он пожелал «всем благополучия и мирного неба над головой», передает РИА «Новости».

Акция «Бессмертный полк» проходит в США в онлайн-формате. Участники акции в воскресенье почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны. Трансляция мероприятия началась в 15.00 по времени Восточного побережья США (22.00 мск), передает ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народу Украины. Путин подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был побежден в Великой Отечественной. В Кремле указали, что российский лидер в поздравлениях подчеркнул, что «сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран». Президент пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.

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