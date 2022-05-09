 

Парламент Гагаузии разрешил носить георгиевскую ленту 9 мая

09.05.2022, 1:00, Новости дня
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Народное собрание гагаузской автономии в Молдавии одобрило ношение георгиевской ленты в День Победы, сообщил зампредседателя парламента Георгий Лейчу.

Как следует из постановления, принятого на ночном заседании, в Гагаузии на «массовых мероприятиях в рамках празднования Дня памяти Победы 9 мая 2022 года» разрешается «использование двух, трех и более цветных ленточек, включая черные и оранжевые цвета», передает РИА «Новости».

Лейчу сказал, что данное решение было поддержано единогласно, оно позволит жителям Гагаузии в День Победы носить георгиевские ленты. Решение принято «на один день – 9 мая». При этом в Гагаузии «рассчитывают, что суды признают законным и прежнюю инициативу, разрешая носить этот символ все время». По мнению Лейчу, запрет георгиевской ленты нужен для «разделения общества». «Этот символ в Молдавии носили только для того, чтобы отметить доблесть наших солдат в Великой Отечественной войне», – сказал он.

Напомним, в Молдавии использование георгиевской ленты запрещено. Однако в Гагаузии местные власти поощряют ношение георгиевской ленты. В апреле Народное собрание приняло законопроект, разрешающий использовать ее в Гагаузии. Апелляционная палата Комрата по запросу государственной канцелярии заочно приостановила действие данного решения.

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