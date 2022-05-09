 

Задержанного на Байконуре британца отпустили

09.05.2022, 1:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британец Бенджамин Рич, которого накануне задержали на Байконуре, находится на свободе, сообщил источник в посольстве Великобритании в России.

По словам источника РИА «Новости», Рич «был отпущен и находится на свободе». Сообщается, что посольство связывалось с ним напрямую.

Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что у стартовой площадки на космодроме Байконур задержали гражданина Британии и гражданку Белоруссии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / В Минске произошли столкновения протестующих с милицией

18.06 / Ургант сравнил президентов США с покемонами

30.07 / В правительстве отвергли возможность отмены пошлины на экспорт зерна

21.03 / Мэр Львова сообщил о критической нехватке медиков

30.06 / Sea Breeze 2021. В этом году основой легенды для военных стали события 2014 года в Крыму

21.12 / Павлик отреагировал на обвинения четвертой жены в разрушении их брака

18.07 / Прививка вакциной от Moderna позволит получить международный сертификат о вакцинации – Ляшко

22.09 / Маринина и Донцова встретятся с читателями на Московской книжной ярмарке

16.12 / General Motors выпустит новый электрический пикап GMC Electric Sierra

09.11 / Политолог: Пресс-секретарь Навального лжет о неисполнении закона о горячем питании в школах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика