Задержанного на Байконуре британца отпустили

Британец Бенджамин Рич, которого накануне задержали на Байконуре, находится на свободе, сообщил источник в посольстве Великобритании в России.

По словам источника РИА «Новости», Рич «был отпущен и находится на свободе». Сообщается, что посольство связывалось с ним напрямую.

Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что у стартовой площадки на космодроме Байконур задержали гражданина Британии и гражданку Белоруссии.

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