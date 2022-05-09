Задержанного на Байконуре британца отпустили
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Британец Бенджамин Рич, которого накануне задержали на Байконуре, находится на свободе, сообщил источник в посольстве Великобритании в России.
По словам источника РИА «Новости», Рич «был отпущен и находится на свободе». Сообщается, что посольство связывалось с ним напрямую.
Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что у стартовой площадки на космодроме Байконур задержали гражданина Британии и гражданку Белоруссии.
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