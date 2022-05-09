День поминовения усопших воинов: что нельзя делать 9 мая

История

Россия, как и другие страны, славится героями, которые погибли во имя своей Родины, защищая не только семьи, но и незнакомых людей. Считается, что умершие воины воплотили в своем мирском пути то, что называется “отдать жизнь за други своя”. Поэтому церковь почитает память людей, которые возлюбили ближнего настолько, что не побоялись пойти ради него на гибель. Так, 4 декабря 1994 года Архиерейский собор установил службу 9 мая, когда Россия празднует День Великой Победы, чтобы провести поминовение усопших воинов.

Традиции

В этот день принято производить молебны о здравии ветеранов Великой Отечественной войны, просят у Бога райской участи для тех, кто отдал жизнь за свою Родину. Также 9 мая можно отправиться на кладбище, чтобы убраться или пригласить священника, чтобы отслужить литию по усопшим воинам. Православные приносят в церковь продукты для укладывания на стол возле поминального подсвечника, но это добровольно. Для воинов возлагают цветы: ирисы, розы и гвоздику, не украшенные декоративной бумагой.

Что нельзя делать 9 мая?

В этот день нельзя обижать и огорчать родных, которые погибли на поле битвы: говорить неприятные вещи об усопших, разбрасывать мусор на кладбище. Молиться и отстаивать службу можно только искренне, в противном случае это обидит умерших.