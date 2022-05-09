База, без которой женский гардероб будет считаться несовершенным: какие топы будут в тренде этим летом
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Топ – базовый предмет летней одежды. Без него женский гардероб будет считаться несовершенным. Это вещь универсальна и всегда держится на пике моды. Она служит отличной основой для любого наряда. В статье мы расскажем, какие модели топов будут в тренде летом этого года.
С рюшами и кружевами
Топ необязательно должен быть смелым и откровенным. Этим летом будут популярны нежные и элегантные варианты.
Среди трендовых моделей – топы, украшенные рюшами и кружевами. Их можно комбинировать с разной одеждой и аксессуарами.
Нежный топ с кружевами можно комбинировать с джинсами, юбками из денима, оверсайз-кардиганом и кроссовками. Этот повседневный образ выглядит привлекательно и современно.
Попробуйте сочетать женственный клетчатый топ с мини-юбкой и босоножками на каблуках. В таком образе вы можете отправиться на романтическое свидание.
Из атласа
Следующий тренд летнего сезона – струящийся атласный топ. Он поможет вам получить повседневные образы с романтическим настроением.
Вы можете сочетать атласный топ и джинсы с высокой посадкой. Дополните свой образ минималистичными кроссовками и многослойной цепочкой.
В стиле минимализм
Минималистичный топ подойдет любой женщине, независимо от ее эстетических предпочтений. Среди его преимуществ – лаконичный крой и минимум декора. Это позволяет сочетать эту вещь с разными предметами гардероба.
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Для повседневного образа вы можете комбинировать топ на тонких бретельках с джинсами и вязаным кардиганом.
Попробуйте поиграть с цветовыми комбинациями и добавить на шею эффектное украшение.
Заключение
Топ – необходимый предмет летнего гардероба. Он поможет вам создать стильный образ, а также комфортно чувствовать себя в жаркие дни. В холодную погоду его можно скомбинировать с теплыми вязаными вещами.
Эта одежда подходит под любой тип фигуры. Нужно лишь подобрать подходящий фасон, который скроет недостатки и подчеркнет достоинства вашей комплекции.
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