База, без которой женский гардероб будет считаться несовершенным: какие топы будут в тренде этим летом

Топ – базовый предмет летней одежды. Без него женский гардероб будет считаться несовершенным. Это вещь универсальна и всегда держится на пике моды. Она служит отличной основой для любого наряда. В статье мы расскажем, какие модели топов будут в тренде летом этого года.

С рюшами и кружевами

Топ необязательно должен быть смелым и откровенным. Этим летом будут популярны нежные и элегантные варианты.

Среди трендовых моделей – топы, украшенные рюшами и кружевами. Их можно комбинировать с разной одеждой и аксессуарами.

Нежный топ с кружевами можно комбинировать с джинсами, юбками из денима, оверсайз-кардиганом и кроссовками. Этот повседневный образ выглядит привлекательно и современно.

Попробуйте сочетать женственный клетчатый топ с мини-юбкой и босоножками на каблуках. В таком образе вы можете отправиться на романтическое свидание.

Из атласа

Следующий тренд летнего сезона – струящийся атласный топ. Он поможет вам получить повседневные образы с романтическим настроением.

Вы можете сочетать атласный топ и джинсы с высокой посадкой. Дополните свой образ минималистичными кроссовками и многослойной цепочкой.

В стиле минимализм

Минималистичный топ подойдет любой женщине, независимо от ее эстетических предпочтений. Среди его преимуществ – лаконичный крой и минимум декора. Это позволяет сочетать эту вещь с разными предметами гардероба.

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Для повседневного образа вы можете комбинировать топ на тонких бретельках с джинсами и вязаным кардиганом.

Попробуйте поиграть с цветовыми комбинациями и добавить на шею эффектное украшение.

Заключение

Топ – необходимый предмет летнего гардероба. Он поможет вам создать стильный образ, а также комфортно чувствовать себя в жаркие дни. В холодную погоду его можно скомбинировать с теплыми вязаными вещами.

Эта одежда подходит под любой тип фигуры. Нужно лишь подобрать подходящий фасон, который скроет недостатки и подчеркнет достоинства вашей комплекции.