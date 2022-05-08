Появились независимые рендеры Kia Rio 2022-2023 года

Группа художников поделилась рендерными изображениями обновленной модели купеобразного кроссовера Kia Rio 2023.

Автомобиль имеет видоизмененную головную оптику, а также уникальную форму радиаторной решетки. Вместе с тем новинка Kia Rio 2022 в новом кузове сохранила тот же дизайн интерьера салона, что и оригинальный седан. В продажу автомобиль мог бы поступить с 1,4 и 1,6-литровыми бензиновыми моторами с мощностью от 100 до 123 л.с. в разных комплектациях.

В расширенном исполнении кроссоверу Kia Rio 2022 приписывают 1,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью 177 л.с. В продажу новая модель могла бы выйти по цене от 1,6 миллиона рублей. Пока производитель не сообщает о возможности выпуска вышеуказанной модели.