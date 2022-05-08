 

Появились независимые рендеры Kia Rio 2022-2023 года

08.05.2022, 23:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Группа художников поделилась рендерными изображениями обновленной модели купеобразного кроссовера Kia Rio 2023.

Автомобиль имеет видоизмененную головную оптику, а также уникальную форму радиаторной решетки. Вместе с тем новинка Kia Rio 2022 в новом кузове сохранила тот же дизайн интерьера салона, что и оригинальный седан. В продажу автомобиль мог бы поступить с 1,4 и 1,6-литровыми бензиновыми моторами с мощностью от 100 до 123 л.с. в разных комплектациях.

В расширенном исполнении кроссоверу Kia Rio 2022 приписывают 1,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью 177 л.с. В продажу новая модель могла бы выйти по цене от 1,6 миллиона рублей. Пока производитель не сообщает о возможности выпуска вышеуказанной модели.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / Мнение: Про премьеру фильма про Навального

28.10 / Мнение: Война с Молдавией и кража украинского газа

11.12 / Мнение: Почему наши вузы так трогательно привязаны к Микрософту

12.05 / Метаболически здоровое ожирение. Что это такое и как оно «выглядит»?

08.09 / Мнение: Отношение жителей России к протестам в Белоруссии

21.10 / Поклонники подозревают Нюшу в беременности

09.11 / От Карелии до Башкирии: пять российских протестов, которые победили

09.09 / Кожаные пальто в стиле «Матрицы» и стеганые куртки оверсайз: несколько модных осенних вещей, которые можно купить в секонд-хенде

28.06 / Зону отдыха возле Амбулаторного пруда благоустроят в 2021 году

13.07 / Как Мишустин собирается спасать экономику России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика