 

Эксперты рассказали, как можно добывать полезные ископаемые на астероидах

08.05.2022, 23:45, Разное
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Недавно ученые из Сибирского государственного университета геосистем и технологий сообщили о создании нового метода забора образцов грунте с поверхности астероидов. Его можно применять и для исследования планет, а сам способ уже получил патент.

Технология во многом похожа на те, что применялись в различных миссиях по исследованию Марса, Венеры и спутника Земли. Она отличается взрывным методом бурения, который позволит добывать твердые породы и металлические руды.

Основан новый способ на посадке на поверхность небесного тела автоматизированного модуля, который производит бурение, выполняет забор образца и помещает его в специальный отсек для доставки на Землю.



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