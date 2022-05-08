Эксперты рассказали, как можно добывать полезные ископаемые на астероидах

Недавно ученые из Сибирского государственного университета геосистем и технологий сообщили о создании нового метода забора образцов грунте с поверхности астероидов. Его можно применять и для исследования планет, а сам способ уже получил патент.

Технология во многом похожа на те, что применялись в различных миссиях по исследованию Марса, Венеры и спутника Земли. Она отличается взрывным методом бурения, который позволит добывать твердые породы и металлические руды.

Основан новый способ на посадке на поверхность небесного тела автоматизированного модуля, который производит бурение, выполняет забор образца и помещает его в специальный отсек для доставки на Землю.