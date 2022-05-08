Новые власти Херсонской области рассказали о планах празднования Дня Победы

Впервые с 2014 года День Победы в Херсонской области отпразднуют масштабно, со «всеми атрибутами», сообщил глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.

Сальдо сообщил, что «будут все атрибуты: «Бессмертный полк», концерт, возложение цветов, полевая кухня» – то есть, по его словам, «все, что максимально возможно». При этом Вечный огонь в парке Славы в Херсоне будет гореть постоянно (в последние годы «огонь эпизодически включался – только к 9 мая»), «вечный огонь стал снова вечным», сказал он.

9 мая не является для жителей региона только официальной датой, они приносят цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны по своей собственной инициативе, отметил глава администрации. Сальдо рассказал, что на Украине «с 2014 года постепенно на этот праздник начались наезды», но жители Херсонской области «всегда очень широко отмечали этот праздник», «и в организованных мероприятиях принимали участие, и просто сами шли, несли цветы, очень душевно всегда было», передает ТАСС.

Как передает РИА «Новости», в центре Херсона на аллею славы возвращены плакаты с героями Великой Отечественной войны – уроженцев Херсонской области, которые принимали участие в освобождении Херсонщины от немецко-фашистских захватчиков. С 2014 года киевской администрацией мемориал в центре Херсона был переименован в «Слава Украине», а на месте портретов героев Отечественной войны были размещены портреты так называемых «героев небесной сотни», которые был демонтированы в начале апреля.

Кроме того, мемориал с Вечным огнем в поселении Чернобаевка в Херсонской области Украины подготовлен к празднованию Дня Победы, оттуда демонтированы и установлены в другом месте таблички с убитыми участниками украинской операции в Донбассе. «Они являются местными жителями, но тематика не совпадает с мемориалом, так как здесь раньше были портреты погибших в Отечественную войну героев», – сообщил глава чернобаевской администрации Юрий Турулев. Он пояснил, что решено сделать отдельный мемориал в центре села, куда переместили демонтированные таблички. Таблички установлены на мемориале, посвященном жертвам гражданской войны.

Напомним, зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о стремлении региона стать частью России. По словам чиновника, Херсонщина уже сейчас полноценно сотрудничает с Россией и чувствует себя как одно единое целое с ней, но, если понадобится, региональные власти готовы обратиться с вопросом о включении области в состав России.

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