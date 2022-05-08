Бибилов признал поражение на выборах президента Южной Осетии

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08.05.2022, 23:36, Новости дня
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Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение на выборах главы государства.

Бибилов «считает, что выборы состоялись». «Поздравляю Алана Гаглоева и желаю ему удачи», – приводит слова Бибилова ТАСС.

Лидер политической партии «Ныхас» Гаглоев лидирует на выборах с 59,21% голосов после обработки 18% протоколов, у Бибилова 37% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны. Председатель ЦИК Южной Осетии Эмилия Гагиева сообщила, что более 23,5 тыс. избирателей приняли участие в голосовании во втором туре президентских выборов. По ее словам, жалобы о нарушениях поступили в ЦИК, но данные нарушения не могут повлиять на итоги голосования.

Член ЦИК республики Фатима Джиоева сообщила, что итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 68,2%, без учета данных за пределами республики, передает РИА «Новости».

Напомним, выборы президента Южной Осетии признали состоявшимися. В мае–июне может завершиться подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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