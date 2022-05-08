Негустая челка и длинные волосы — идеальное сочетание: 10 модных идей

Если у вас негустая челка, то это не означает, что вам нужно носить только короткую стрижку. Вы можете комбинировать ее с длинными волосами. Стилисты считают такое сочетание идеальным. Нужно лишь удачно подбирать прическу, и тогда ваш образ будет гармоничным. В статье мы приведем 10 модных идей комбинации тонкой челки с длинными волосами.

Прямые слои с очень тонкой челкой

Прическа с прямыми слоями и очень тонкой челкой красиво обрамляет лицо. Чтобы оживить шевелюру, завейте кончики прямых прядей.

Большие объемные волны

Негустая челка с длинными волнистыми волосами выглядит очень эффектно и привлекательно. Поддерживать такую прическу несложно. Если ваши пряди от природы прямые, то уложите их с помощью плойки, а затем расчешите.

Мягкая челка и густые длинные волосы

Попробуйте сочетать мягкую пышную челку с длинными густыми волосами. Такая прическа подчеркивает скулы. Она визуально приподнимает черты лица.

Рваная челка и тонкие волосы

Если у вас длинные и тонкие волосы, то попробуйте рваную челку. Она зрительно сделает пряди более густыми.

Волосы до талии с прямой челкой

Волосы до талии с прямой челкой считаются классикой. Если вы хотите универсальную прическу, не требующую сложного ухода, то этот вариант для вас.

Тонкая челка с темными волнистыми прядями

Если вы обладательница темных волнистых волос, то дополните прическу тонкой челкой. Это добавит привлекательности в ваш образ. Вы можете завязать волосы в хвост для простого, но стильного вида.

Текстурированные волосы и челка со средним пробором

Длинные текстурированные пряди и челка со средним пробором придадут вам немного дерзкий и модный облик. Создайте волны на волосах с помощью плойки и спрея, это сделает шевелюру более пышной.

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Прямые волосы и челка

Если у вас длинные прямые волосы, то дополните свой образ челкой. Такая прическа особенно красиво смотрится на светлой шевелюре. Тонкая прямая челка сделает ваши гладкие пряди более объемными и густыми.

Текстурированная челка и мягкие волны

Если вы хотите добавить объема своим волосам, то рассмотрите вариант с мягкими волнами и текстурированной челкой. Такая прическа красиво смотрится на мелированных светлых прядях.

Воздушная челка и длинные волны

Воздушная негустая челка подчеркивает пышность и богатую текстуру длинных волнистых волос. Такое сочетание создает эффектный и роскошный образ.

Заключение

Негустая челка с длинными волосами – привлекательный и женственный вариант прически. Она подходит женщинам с разным овалом и чертами лица.