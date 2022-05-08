Марсоход Perseverance ищет следы внеземной жизни в дельте древней марсианской реки

Недавно появилась новость о том, что известный марсоход Perseverance переместился в район кратера Езеро. Он считается дельтой древней реки, которая когда-то протекала по поверхности Красной планеты.

Первые фотографии кратера уже прислали на Землю. Теперь эксперты из Соединенных Штатов Америки хотят сделать более детальные снимки для определения приоритетов исследования. Они уверены, что в кратере Езеро велики шансы найти следы примитивной жизни.

Миссия, которой на данный момент занимается марсоход Perseverance называется Delta Front. Она будет длиться шесть месяцев. По мнению специалистов, этого хватит, чтобы выполнить восемь заборов образов грунта и выйти к вершине дельты древней реки.