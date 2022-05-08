В штабе Гаглоева заявили о лидерстве на выборах в Южной Осетии

Лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, по предварительным данным, лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии, сообщили в штабе Гаглоева.

«Подсчет с 26 участков. Гаглоев – порядка 1700 голосов. [Действующий глава республики Анатолий] Бибилов – порядка 1200 голосов», – передает ТАСС сообщение штабе.

При этом там утверждают, что «на тех участках, где в первом туре побеждал Бибилов, теперь лидирует Гаглоев».

В воскресенье в Южной Осетии прошел второй тур выборов президента, они признаны состоявшимися. По информации Центризбиркома республики, явка на 20.00 мск составила 68,2%. Победитель будет определен простым большинством голосов.

Гаглоев заявил, что основания для отмены результатов второго тура выборов президента Южной Осетии отсутствуют, а предварительные данные свидетельствуют о его победе.

Как сообщила член ЦИК республики Фатима Джиоева, итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 68,2%.

«Общий процент по Южной Осетии на 20 часов составляет 68,2%, без учета данных за пределами республики», – сказала она.

В Цхинвале проголосовали 66,6% избирателей, в Цхинвальском районе – 61,5%, в Знаурском районе – 79,2%, в Дзауском районе –73,1%, в городе Квайса – 76,1%, в Ленингорском районе – 73,2%.

Избирательные участки были открыты в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка работали в Северной Осетии, по одному – в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тыс. бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тыс. избирателей.

Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 30% избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов. За выборами наблюдают более 25 международных наблюдателей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.

Ранее выборы президента Южной Осетии признали состоявшимися.

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