 

Минобороны: В Славянске неонацисты планируют взорвать мосты и обвинить Россию

08.05.2022, 22:14, Новости дня
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В Славянске неонацисты заминировали железнодорожный и автомобильный мосты, планируют их взорвать и обвинить в этом российские силы, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Славянске Донецкой народной республики неонацисты украинских вооруженных формирований заминировали железнодорожный мост ветки «Славянск-Краматорск» и автомобильный мост через реку Сухой Торец, которые планируют взорвать, обвинив в этом якобы «наступающие подразделения российских войск», – цитирует РИА «Новости» Мизинцева.

По его словам, украинские подразделения оборудовали огневые позиции в школе и детском саду в Краматорске.

«В Краматорске Донецкой Народной Республики в школе №20 и детском саду №87 размещены подразделения ВСУ и оборудованы огневые позиции. При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются гражданские лица – жители близлежащих домов, а все подходы к зданиям заминированы», – рассказал генерал.

«В Харькове в здании детской областной инфекционной клинической больницы № 22 боевики националистических батальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, на прилегающей территории размещены артиллерийские установки», – рассказал Мизинцев.

Он уточнил, что персонал больницы и всех гражданских лиц, в том числе тяжело больных детей, под угрозой физической расправы вынудили покинуть медицинское учреждение.

По словам Мизинцева, в Одесской области запретили спутниковых провайдеров с трансляцией российских и молдавских телеканалов.

«Администрация Одесской области с целью ограничения информационного пространства и лишения людей доступа к альтернативному мнению об обстановке вокруг специальной военной операции запретила работу провайдеров спутникового телевидения, осуществляющих трансляцию российских и молдавских телеканалов», – сказал Мизинцев.

Он рассказал, что жильцов квартир и частных домов насильно принуждают демонтировать имеющееся спутниковое оборудование. Всех, кто не выполнил это требование, по словам Мизинцева, обвиняют в пророссийских взглядах, изымают компьютеры, планшеты и смартфоны. Граждан увозят в неизвестном направлении, их дальнейшая судьба родственникам неизвестна, отметил он.

«Такие преступные действия киевских властей направлены на сокрытие от граждан Украины сложившейся катастрофической ситуации в стране, вызванной деструктивной политикой официального Киева, и свидетельствуют о полном безразличии к судьбам миллионов украинцев», – добавил Мизинцев.

«Призываем страны так называемого коллективного Запада, безоговорочно поддерживающих киевский режим, прекратить закрывать глаза на эти вопиющие факты и осудить военные преступления киевских властей в отношении собственного народа», – передает ТАСС слова Мизинцева.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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