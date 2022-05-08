 

Кадыров сообщил о полном освобождении Попасной от украинских сил

08.05.2022, 22:14, Новости дня
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Город Попасная в ЛНР на границе с Харьковской областью Украины полностью освобожден от украинских сил, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров рассказал в Telegram, что о полном освобождении Попасной «от украинских оккупантов» ему сообщил замглавы управления Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов, который находится в городе. Глава Чечни поблагодарил «бойцов за службу и мужество, проявленное при освобождении этого важного и сложного стратегического населенного пункта, который заранее годами укреплялся украинскими военными». По его словам, «жители еще одного города Донбасса теперь могут вернуться к мирной жизни». «Вот так, друзья, торжествует справедливость!» – сообщил Кадыров.

Накануне Кадыров сообщил, что большая часть города Попасная в ЛНР взята под контроль Вооруженных сил России. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пояснили, что взятие Попасной – это знаковая победа российских и луганских военных. Жесточайшие бои велись за каждый дом, но теперь самая профессиональная и боеспособная группировка ВСУ будет вынуждена капитулировать.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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