 

День Победы на ТВ: что посмотреть 9 и 10 мая

08.05.2022, 22:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

9 мая 20229:00 / первый канал / “Отряд особого назначения” / СССР, 1978 /

Действия в фильме происходят во время Великой Отечественной войны. Новейшее советское секретное оружие “Катюша” затонуло. Опасаясь, что им завладеют немцы, командование решает уничтожить установку. Это предстоит сделать отряду особого назначения.

11:00 / ТВ Центр / “А зори здесь тихие” / СССР, 1972

События фильма Станислава Ростоцкого
разворачиваются в 1942 году в Карелии. Первая серия получила название “Во втором эшелоне”, вторая – “Бой местного значения”. Данная кинолента не нуждается в описании, ведь она является одной из любимых у россиян.

19:00 / Первый канал / “Диверсант. Идеальный штурм” / Россия, 2021

Режиссер Тимур Алпатов подготовил четвертый сезон культового сериала. Действия происходят в последний год Великой Отечественной, когда вооруженные силы нацистской Германии готовились отразить натиск советских войск в Восточной Пруссии.

19:35 / НТВ / “В августе 44-го…” / Россия, Белоруссия, 2001

Лента рассказывает о событиях в 1944 году, когда на территории Белоруссии, освобожденной от немецких войск, находились вражеские агенты. Главные роли в фильме сыграли Евгений Миронов, Владислав Галкин и Юрий Колокольников.

20:00 / СТС / “Брестская крепость” / Россия, Белоруссия, 2010

Премьера киноленты Александра Котта состоялась 12 лет назад. История о героической обороне Брестской крепости полюбилась миллионам. Картина входит в рейтинг Кинопоиска “250 лучших фильмов”.

21:20 / Россия 1 / “Девятаев” / Россия, 2021

Фильм Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова рассказывает о летчике-истребителе Михаиле Девятаеве, попавшем в плен летом 1944-го. Главная роль досталась Павлу Прилучному.

22:30 / Пятый канал / “Ржев” / Россия, 2019

Действия разворачиваются во время Ржевской битвы, которая проходила в 1942-1943 годы. Советские солдаты, которые понесли большие потери, занимают деревню Овсянниково. Командование приказывает удержать населенный пункт во что бы то ни стало.

23:15 / Россия 1 / “Т-34” / Россия, 2019

Приключенческий боевик с Александром Петровым в главной роли вновь покажут на ТВ. Фильм стал одним из самых популярных в 2019 году.

10 мая 2022

7:25 / ПЯТЫЙ канал / “Освобождение” / СССР, Германия, Италия, Польша, 1968-1972

Пятый канал покажет киноэпопею из пяти фильмов о Великой Отечественной войне: “Огненная дуга”, “Прорыв”, “Направление главного удара”, “Битва за Берлин”, “Последний штурм”.

8:10 / Первый канал / “Летят журавли” / СССР, 1957

Одна из немногих советских кинокартин, которые покажут в майские праздники в этом году. Кстати, лента стала единственным полнометражным советским фильмом, который получил главный приз Каннского кинофестиваля.

16:20 / Пятый канал / “Они сражались за Родину” / СССР, 1975

Культовый фильм Сергея Бондарчука по одноименному роману Михаила Шолохова. Кинолента была удостоена Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Люди не с нашей планеты, которые совершенно не приспособлены к условиям Земли

01.08 / Срочника, разбившего стекло машины ФСО на параде Победы в Москве, уволили…

10.06 / У большинства «массовых стрелков» в США были нелеченные психические болезни

03.09 / Наши неосознанные ошибки, вызывающие появление прыщей, и советы, которые помогут сделать кожу чистой

02.07 / Эта девушка с трех лет слышит странные голоса в голове

08.06 / Apple наконец запускает Screen Time API для разработчиков приложений

18.05 / Как навести идеальный порядок в доме всего за 15 минут в день, используя метод таймера и меняя комнаты по ходу движения

07.06 / Мнение: Распилят всё! Куда Пентагон тратит деньги пенсионеров США!

17.03 / Под Курском женщина сожгла собственного сына

14.10 / Мнение: У депутата Госдумы отжали бизнес?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика