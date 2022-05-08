День Победы на ТВ: что посмотреть 9 и 10 мая
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9 мая 20229:00 / первый канал / “Отряд особого назначения” / СССР, 1978 /
Действия в фильме происходят во время Великой Отечественной войны. Новейшее советское секретное оружие “Катюша” затонуло. Опасаясь, что им завладеют немцы, командование решает уничтожить установку. Это предстоит сделать отряду особого назначения.
11:00 / ТВ Центр / “А зори здесь тихие” / СССР, 1972
События фильма Станислава Ростоцкого
разворачиваются в 1942 году в Карелии. Первая серия получила название “Во втором эшелоне”, вторая – “Бой местного значения”. Данная кинолента не нуждается в описании, ведь она является одной из любимых у россиян.
19:00 / Первый канал / “Диверсант. Идеальный штурм” / Россия, 2021
Режиссер Тимур Алпатов подготовил четвертый сезон культового сериала. Действия происходят в последний год Великой Отечественной, когда вооруженные силы нацистской Германии готовились отразить натиск советских войск в Восточной Пруссии.
19:35 / НТВ / “В августе 44-го…” / Россия, Белоруссия, 2001
Лента рассказывает о событиях в 1944 году, когда на территории Белоруссии, освобожденной от немецких войск, находились вражеские агенты. Главные роли в фильме сыграли Евгений Миронов, Владислав Галкин и Юрий Колокольников.
20:00 / СТС / “Брестская крепость” / Россия, Белоруссия, 2010
Премьера киноленты Александра Котта состоялась 12 лет назад. История о героической обороне Брестской крепости полюбилась миллионам. Картина входит в рейтинг Кинопоиска “250 лучших фильмов”.
21:20 / Россия 1 / “Девятаев” / Россия, 2021
Фильм Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова рассказывает о летчике-истребителе Михаиле Девятаеве, попавшем в плен летом 1944-го. Главная роль досталась Павлу Прилучному.
22:30 / Пятый канал / “Ржев” / Россия, 2019
Действия разворачиваются во время Ржевской битвы, которая проходила в 1942-1943 годы. Советские солдаты, которые понесли большие потери, занимают деревню Овсянниково. Командование приказывает удержать населенный пункт во что бы то ни стало.
23:15 / Россия 1 / “Т-34” / Россия, 2019
Приключенческий боевик с Александром Петровым в главной роли вновь покажут на ТВ. Фильм стал одним из самых популярных в 2019 году.
10 мая 2022
7:25 / ПЯТЫЙ канал / “Освобождение” / СССР, Германия, Италия, Польша, 1968-1972
Пятый канал покажет киноэпопею из пяти фильмов о Великой Отечественной войне: “Огненная дуга”, “Прорыв”, “Направление главного удара”, “Битва за Берлин”, “Последний штурм”.
8:10 / Первый канал / “Летят журавли” / СССР, 1957
Одна из немногих советских кинокартин, которые покажут в майские праздники в этом году. Кстати, лента стала единственным полнометражным советским фильмом, который получил главный приз Каннского кинофестиваля.
16:20 / Пятый канал / “Они сражались за Родину” / СССР, 1975
Культовый фильм Сергея Бондарчука по одноименному роману Михаила Шолохова. Кинолента была удостоена Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.
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