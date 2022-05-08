День Победы на ТВ: что посмотреть 9 и 10 мая

9 мая 20229:00 / первый канал / “ Отряд особого назначения ” / СССР, 1978 /

Действия в фильме происходят во время Великой Отечественной войны. Новейшее советское секретное оружие “Катюша” затонуло. Опасаясь, что им завладеют немцы, командование решает уничтожить установку. Это предстоит сделать отряду особого назначения.

11:00 / ТВ Центр / “ А зори здесь тихие ” / СССР, 1972

События фильма Станислава Ростоцкого

разворачиваются в 1942 году в Карелии. Первая серия получила название “Во втором эшелоне”, вторая – “Бой местного значения”. Данная кинолента не нуждается в описании, ведь она является одной из любимых у россиян.

19:00 / Первый канал / “ Диверсант. Идеальный штурм ” / Россия, 2021

Режиссер Тимур Алпатов подготовил четвертый сезон культового сериала. Действия происходят в последний год Великой Отечественной, когда вооруженные силы нацистской Германии готовились отразить натиск советских войск в Восточной Пруссии.

19:35 / НТВ / “ В августе 44-го… ” / Россия, Белоруссия, 2001

Лента рассказывает о событиях в 1944 году, когда на территории Белоруссии, освобожденной от немецких войск, находились вражеские агенты. Главные роли в фильме сыграли Евгений Миронов, Владислав Галкин и Юрий Колокольников.

20:00 / СТС / “ Брестская крепость ” / Россия, Белоруссия, 2010

Премьера киноленты Александра Котта состоялась 12 лет назад. История о героической обороне Брестской крепости полюбилась миллионам. Картина входит в рейтинг Кинопоиска “250 лучших фильмов”.

21:20 / Россия 1 / “ Девятаев ” / Россия, 2021

Фильм Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова рассказывает о летчике-истребителе Михаиле Девятаеве, попавшем в плен летом 1944-го. Главная роль досталась Павлу Прилучному.

22:30 / Пятый канал / “ Ржев ” / Россия, 2019

Действия разворачиваются во время Ржевской битвы, которая проходила в 1942-1943 годы. Советские солдаты, которые понесли большие потери, занимают деревню Овсянниково. Командование приказывает удержать населенный пункт во что бы то ни стало.

23:15 / Россия 1 / “ Т-34 ” / Россия, 2019

Приключенческий боевик с Александром Петровым в главной роли вновь покажут на ТВ. Фильм стал одним из самых популярных в 2019 году.

10 мая 2022

7:25 / ПЯТЫЙ канал / “ Освобождение ” / СССР, Германия, Италия, Польша, 1968-1972

Пятый канал покажет киноэпопею из пяти фильмов о Великой Отечественной войне: “Огненная дуга”, “Прорыв”, “Направление главного удара”, “Битва за Берлин”, “Последний штурм”.

8:10 / Первый канал / “ Летят журавли ” / СССР, 1957

Одна из немногих советских кинокартин, которые покажут в майские праздники в этом году. Кстати, лента стала единственным полнометражным советским фильмом, который получил главный приз Каннского кинофестиваля.

16:20 / Пятый канал / “ Они сражались за Родину ” / СССР, 1975

Культовый фильм Сергея Бондарчука по одноименному роману Михаила Шолохова. Кинолента была удостоена Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.