 

Мнение: Полковник Баранюк попал в плен

08.05.2022, 21:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты полковник Баранюк оказывается не был убит при неудачной попытке прорыва с территории завода имени Ильича.
На самом деле полковник Баранюк попал в плен.
Очевидно, что о гибели Баранюка запустили дезу, покуда шли его допросы + возможно самого Баранюка использовали для ускорения капитуляции оставшихся сил 36-й обрмп на заводе имени Ильича.

Так или иначе – это первый пленный комбриг с начала СВО.

Еще видео https://t.me/boris_rozhin/47583?single с пленным комбригом 36-й обрмп Баранюком и его начальником штаба подполковником Кормяковым, который также попал в плен во время неудачной попытки прорыва с территории завода имени Ильича.
Ценный улов для военной разведки.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Диетолог рассказал о самом эффективном способе убрать жир на животе

02.08 / Мнение: Второй заработок россиян, рекордный обвал на Западе и неглубокий кризис в России

06.07 / Ученые назвали полезный для диабетиков напиток

06.10 / Мнение: Захват власти в Киргизии

05.02 / Медики рассказали об игнорируемых симптомах рака желудка

15.02 / Скандалы: «Я на пенсии»

08.07 / В Габоне найдены черепа 500-летней давности без зубов, которые удалили намеренно

18.03 / Вырезать или не вырезать — аппендицит может привести к раку аппендикса

20.09 / Ученые рассказали, какая еда продлевает жизнь

11.01 / В Washington Post высоко оценили общественную деятельность Максима Шугалея

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика