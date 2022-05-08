Мнение: Полковник Баранюк попал в плен

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты полковник Баранюк оказывается не был убит при неудачной попытке прорыва с территории завода имени Ильича.

На самом деле полковник Баранюк попал в плен.

Очевидно, что о гибели Баранюка запустили дезу, покуда шли его допросы + возможно самого Баранюка использовали для ускорения капитуляции оставшихся сил 36-й обрмп на заводе имени Ильича.

Так или иначе – это первый пленный комбриг с начала СВО.

Еще видео https://t.me/boris_rozhin/47583?single с пленным комбригом 36-й обрмп Баранюком и его начальником штаба подполковником Кормяковым, который также попал в плен во время неудачной попытки прорыва с территории завода имени Ильича.

Ценный улов для военной разведки.

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