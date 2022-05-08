 

Созрела и готова – Личное мнение

08.05.2022, 21:55, Разное
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Оказывается, не зря гОленька Бузова купила несколько лет назад квартиру в районе МКАДа.

«Я понимаю, что в будущем стану мамой, и в первое время можно будет там люльку ставить», — рассказала 36-летняя баба, показывая халупу.


Фото: Соцсети

Эвона, оно как! Голенька понимает, что вот-вот станет мамой. Делает ремонт, чтобы было где искупать ребёнка.

Напомню, что с личной жизнь у нашей любимицы как-то не очень всю жизнь. Сначала искала любовь на Доме 2, потом требовала чувств от футболиста, а когда тот сбежал и зачал троих от другой, связалась ради пиара с другом Киркорова.

От кого тут рожать, лично мне совершенно непонятно.

И это, прошу заметить, было в молодости. С возрастом, как известно, шансы родить только падают.

Можно, конечно, заранее всё подготовить: и квартиру, и место для люльки, и ванночку, где купать ребёнка. Вот только дети от этого не появляются — даже как-то странно объяснять столь очевидные вещи взрослой тётке.

Больше того скажу: ребёнка просто нужно взять и родить, если хочешь. Все эти приготовления, все эти «давай поднакопим» или «давай ещё пару лет поживём для себя, а потом уж ка-а-ак родим после ремонта», к деторождению не имеют ни малейшего отношения.

Всё у гОленьки почти готово, включая ремонт. Вот только ребёночка ей родить теперь уже не от кого.

«Я понимаю, что готова к ребенку по всем фронтам. Но я хочу этого не для галочки, я хочу сказку», — выдала сокровенное гОленька.

Сказку хочет. Такими темпами да с таким подходом поминки быстрее наступят, чем позовут за зубок.

А вы откладывали деторождение? Зачем?

Источник: Лена Миро



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