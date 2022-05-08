Заговор от болезни, обряд от завистников: какие ритуалы надо проводить в День девяти целителей

12 мая отмечается церковный праздник Девяти мучеников Кизических – проповедников христианства из города Кизика в Малой Азии. Они приняли мучения за веру и были казнены в конце lll века. В их честь выстроили монастырь, в который перенесли их мощи, считающиеся чудотворными. Они спасают при эпидемиях и излечивают телесные недуги. В народе же отмечают День девяти целителей, проводя различные обряды, ритуалы и заговоры.

Традиции дня

Обращаясь к Девяти мученикам, люди просили избавление от одиночества, печали, слез, безволия, соблазнов, помутнения разума, а также от потери кормильца.

В этот день было принято собирать лекарственные травы, и делали это не только знахари, но и обычные люди. Из растений готовились настойки и отвары, которые согласно поверью, исцеляли от семидесяти семи недугов. Считалось, что именно столько болезней могут настигнуть человека.

До того как приступать к приготовлению снадобий, их нужно было три раза сбрызнуть святой водой, а также прочитать над ними молитву “Отче наш” целых сорок раз. При этом следовало обязательно поблагодарить каждую из травок за ее целительную силу и попросить ею поделиться, чтобы она спасла от болезней.

В праздник Девяти мучеников люди избегали ссор и прощали застарелые обиды, чтобы негатив, поселившийся в их душах, не помешал приготовлению целебных настоев и отваров. Если же миновать конфликта не удавалось, нужно было помолиться иконе Божьей Матери, попросив у нее умиротворения и спокойствия.

Если у мужа и жены долгое время не получалось зачать ребенка, они вдвоем отправлялись в поле со множеством трав, собирали их и клали в простыню, на которой они перед этим почивали три дня. На ней следовало проспать семь ночей подряд. Считалось, что таким образом излечивалось бесплодие.

12 мая было днем прочтения заговоров, избавляющих не только от разных болезней, но и от других неприятностей, и привлекающих семейное счастье.

Заговор от тяжелого недуга

Когда человек тяжело болел, над ним в День девяти целителей произносили такой заговор:

Девять мучеников, помогите, от раба Божиего (имя) все болезни уберите. Чтобы кости его не ломило, чтобы его не знобило, чтобы не томило да с ноженек не валило – в землю-матушку не сводило. Мое слово замком семиключным закреплено, ключи в море, в океане, у Нептуна в кармане

Вслед за произнесением этих слов больного обтирали святой водой и укладывали спать. Проснувшись, он должен был почувствовать себя намного лучше.

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Заклинание от простуды

Если человек жаловался на сильный насморк или кашель, а также на боли в груди, в горле или прочие проявления простуды, ему заваривали чай из трав, которые собирались на рассвете. Чтобы усилить действие напитка, нужно было произнести заклинание:

Чай целебный, от простуды-простудной меня очисти, от мокроты носовой защити, от горловой боли спаси. Пусть они все в лес густой уйдут, а дорогу ко мне забудут. Так тому быть. Так тому бывать

Чай следовало пить, ничем его не заедая.

Ритуал от завистников

Когда в семье, ранее весьма благополучной, вдруг случалась черная полоса в виде безденежья, недомолвок, выяснения отношений или ссор, возникало подозрение в наложении сглаза завистниками. Для восстановления прежнего мира нужно было произнести заговор над семью травами:

Травки волшебные, помогите, согласие в доме восстановите. Будем жить душевно, пусть злобному человеку вернется его скверна. Девять целителей на помощь придут, мир в семью принесут

После этого травы заваривались, и напиток нужно было пить всем членам семьи.

Обряд от неприятностей

Тот, кто хотел, чтобы его миновали неприятности, выходил на поляну, которую окружали деревья, вставал в ее центре и вращался по часовой стрелке, произнося заклинание:

Деревья большие, стволы крепкие, заберите мои невзгоды к себе. Как ветер придет, он их от вас заберет, в пыль превратит, в землю закопает. Чтобы их никто не нашел никогда, и не пришла больше никакая беда

После этого нужно было быстро удалиться, храня в пути молчание, а, придя домой, троекратно умыться святой водой.