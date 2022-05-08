 

Шольц высказался против «навязанного мира» в украинском конфликте

08.05.2022, 21:20, Новости дня
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Украина и ее партнеры на Западе не примут условия окончания конфликта, если они будут навязаны киевским властям со стороны России, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с телевизионным обращением.

«Но не должно быть диктата мира со стороны России. Его не примут украинцы, и мы тоже не примем», – передает ТАСС слова канцлера. По словам Шольца, он не знает, сколько еще продлятся боевые действия на Украине. При этом канцлер заявил, что «Украина выстоит».

Ранее лидеры G7 заявили о намерении «не допустить победы» РФ на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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