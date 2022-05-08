 

Володин сделал вывод из заявления G7 о намерении «не допустить победы» России

08.05.2022, 21:20, Новости дня
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление лидеров стран «Группы семи» о намерении «не допустить победы» РФ на Украине.

«Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи специальной военной операции российских Вооруженных сил, – написал Володин в своем Telegram-канале. Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении «не допустить победы» РФ на Украине.

«Против чего они выступают? – задался вопросом Володин. –

– Демилитаризации;

– Денацификации;

– Внеблокового и безъядерного статуса Украины;

– Права народов Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение.

Теперь понятно, почему предложенные нашим президентом инициативы по вопросам безопасности оставлены ими без ответа.

Россия разрушила их планы по расширению НАТО на восток», – заключил спикер Госдумы.

Напомним, в воскресенье лидеры G7 в ходе виртуальной встречи заявили о намерении «не допустить победы» РФ на Украине.

Кроме того канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с телевизионным обращением, высказался против «навязанного мира» в украинском конфликте.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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