Володин сделал вывод из заявления G7 о намерении «не допустить победы» России
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление лидеров стран «Группы семи» о намерении «не допустить победы» РФ на Украине.
«Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи специальной военной операции российских Вооруженных сил, – написал Володин в своем Telegram-канале. Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении «не допустить победы» РФ на Украине.
«Против чего они выступают? – задался вопросом Володин. –
– Демилитаризации;
– Денацификации;
– Внеблокового и безъядерного статуса Украины;
– Права народов Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение.
Теперь понятно, почему предложенные нашим президентом инициативы по вопросам безопасности оставлены ими без ответа.
Россия разрушила их планы по расширению НАТО на восток», – заключил спикер Госдумы.
Напомним, в воскресенье лидеры G7 в ходе виртуальной встречи заявили о намерении «не допустить победы» РФ на Украине.
Кроме того канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с телевизионным обращением, высказался против «навязанного мира» в украинском конфликте.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет