Минфин США предписал завершить бухгалтерские и аудиторские услуги в РФ

Американским компаниям предписано до 7 июля завершить предоставление бухгалтерских услуг в России, аудиторских – до 20 августа, свидетельствует генлицензия минфина.

Как говорится в опубликованном документе, до 7 июля разрешены «операции, необходимые для прекращения экспорта, реэкспорта, продажи или поставки, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы они ни находились, бухгалтерских услуг, управленческого и корпоративного консультирования лицу, расположенному в России», передает РИА «Новости».

Другой документ указывает, что аудиторские услуги или услуги по составлению кредитного рейтинга запрещены с 20 августа.

Ранее администрация сообщила о запрете на предоставление в РФ бухгалтерских и консалтинговых услуг.

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