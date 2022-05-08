Мнение: Комфортные автозаки с туалетом, сумасшедшие в Нью-Йорке и чем Россия лучше Германии

1. А вы говорили, что Россия – полицейская страна, что у нас не заботятся о народе, обижают и угнетают оппозицию. Что-то совсем не похоже на то:

Новые автозаки с «комфортными условиями доставки людей» появятся в Москве, сообщила на заседании Мосгордумы уполномоченная по правам человека в городе Татьяна Потяева.

«Ещё одна тема, которая беспокоит людей, — это перевозка в автозаках. Были заключены решения, которые сегодня будут реализовываться, я надеюсь, что в 2022 году будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей», — заявила Потяева (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, все содержащиеся в следственных изоляторах города прошли вакцинацию. Также в СИЗО теперь можно получить набор для новорожденного, который положен всем роженицам в Москве, сообщила Потяева. Также было принято решение вести электронный учет всех библиотек в СИЗО и предоставлять книги в электронном виде.

https://www.vedomosti.ru/society/news/2022/05/04/920826-moskve-poyavyatsya-avtozaki-tualetom-konditsionerom

Лично я полагаю, что сравнение Европы и США весьма показательно. В Европе к заключённым относятся с гуманизмом, иногда чрезмерным. В США — подчёркнуто жестоко. Результат на табло: даже сейчас, после нашествия беженцев, уровень преступности в Европе гораздо ниже, чем за Атлантическим океаном.

2. Не всем представителям нашей творческой элиты нравится жизнь на Западе:

https://moslenta.ru/news/lyudi/vnuk-pugachevoi-27-04-2022.htm

Российский актер, певец и музыкант Никита Пресняков, внук известной певицы Аллы Пугачевой поделился впечатлениями о сумасшедших в Нью-Йорке. О своих наблюдениях он рассказал «Москвич Mag».

По словам артиста, крупнейший город США он знает хорошо, там живет много его друзей по интересам. Однако летом прошлого года, во время поездки в Нью-Йорк со своей возлюбленной, он начал замечать негативные изменения.

«Там всё изменилось в худшую сторону — каждые 15 минут ты встречаешь какого-то сумасшедшего: он бьется головой о стену, резко снимает майку, швыряет ее, начинает орать и бежать в горизонт. Плюс везде так много мусора!» — рассказал Пресняков. По его наблюдениям, передвигаться по городу стало тяжело из-за огромного количества забитых мусорных мешков, валяющихся в переулках.

Артист добавил, что уже давно вернулся жить в Москву. Здесь живут его жена и друзья, здесь есть работа со своей музыкальной группой.

3. К вопросу о том, почему реальный разрыв в уровне жизни между Россией и Германией не такой уж и большой (намного меньше, чем можно судить по дутым цифрам номинального ВВП).

Мало того, что у нас дешевле продукты, образование и медицина, так ещё и российская сфера услуг намного превосходит немецкую. Не только по доступности, но и по качеству:

https://lenta.ru/news/2022/04/24/zavist/

Российская туристка побывала в Германии и узнала, почему жители европейской страны завидуют русским. Об этом она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка выделила три вещи, которые недоступны жителям Германии. В первую очередь путешественница назвала развитый онлайн-портал государственных услуг — по ее словам, европейская система устроена иначе. Так, для решения вопросов немцам требуется личный визит в учреждения, где помимо прочего они вынуждены тратить время на очереди.

Также россиянка упомянула, что даже в российских провинциях хорошо развиты сервисы такси: удобные мобильные приложения, встроенная навигация и относительно низкая стоимость. Как объяснила автор блога, цена поездки в крупных и маленьких городах Германии намного выше, чем в России, и чаще всего одинакова, так как в последних плохо развит общественный транспорт, а местные жители предпочитают автобусам личные автомобили.

«Поэтому, когда немцы приезжают в Россию, удивляются, откуда у русских столько денег, чтобы разъезжать на такси, а когда узнают тарифы, еще больше завидуют», — добавила туристка.

Также к преимуществам девушка отнесла доставку еды. По наблюдениям путешественницы, отечественные сервисы «настолько популярны, что многие россияне забыли, что такое поход в магазин». Кроме того, они конкурируют между собой за скорость и дешевизну, тогда как в Германии услуга доступна только богатым людям. Также заказ в европейской стране нужно делать сильно заранее.