Мнение: Мир на пороге голодомора?

РБК пишет, что министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце в интервью Bild заявила, что миру грозит «самый сильный голод со времен Второй мировой войны» из-за засухи, пандемии коронавируса и конфликта на Украине.

Дословно: «Всемирная продовольственная программа полагает, что 300 млн человек в мире страдают от голода, и эти оценки постоянно корректируются в сторону увеличения. Горькая весть такова, что нам грозит самый сильный голод со времен Второй мировой войны с миллионами погибших».

Дело в том, что Россия и Украина — крупнейшие поставщики зерна в мире. зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США в сезоне 2021/22, который начался с июля, на долю России пришлось 16% мирового экспорта пшеницы, Украины — 10%.

Оказывается, от поставок продовольствия из России и Украины зависят почти 50 государств, которые обеспечивают с их помощью не менее 30% своих потребностей в импорте пшеницы.

О том, что миру грозит голод, говорил и генсек ООН Антониу Гутерриш. Он призывал вернуть на мировые рынки удобрения и продукты из России, Белоруссии и Украины.

Вот я и думаю, не приукрашивает ли ситуацию министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце? Может, мир ждет не просто голод с миллионами погибших? Не стоит ли мир на пороге очередного голодомора?

Фотография отсюда

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