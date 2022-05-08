Мнение: Знамя Победы над Украиной. Катюша. Е.И.Демина.

Знамя Победы над Украиной. Катюша. Е.И.Демина.

ЧАСОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. НА ВЕЧНОМ ПОСТУ.

«Наши павшие, как часовые».

Над освобожденными землями родной Украины повсюду взмывают ввысь алые всполохи копий Знамени Победы, священного символа нашей Родины. Нашей веры. Нашей жизни. Знамя Победы в начале спецоперации развевалось на многих боевых машинах, освобождающих Украину. Освобождающих всех нас от моровой фашистской, бандеровской скверны, пожирающей мир. Теперь, по воле воинов – освободителей, оно поднято над спасенными городами и селениями.

В День Космонавтики, 12.04. 2022 космонавты России на космодроме Восточный попросили президента России В.В, Путина передать командующему спецоперацией на Украине копию Знамени Победы, которое побывало на МКС в 2014 году.



Знамя Победы на МКС.



2022-й год. Знамя Победы в космосе.

Удивительна и глубоко символична история этой копии Знамени Победы.

В 2014 году депутат районного совета Москвы Иванов М.Б. передал российскому космонавту Артемьеву О.Г. несколько точных копий Знамени Победы для возвышения на околоземную орбиту. Депутат выполнял поручение участников Великой Отечественной войны: Акишиной Ирины Владимировны, Героя Советского Союза Екатерины Илларионовны Дёминой (Михайловой), Дудорова Ивана Васильевича, Захарова Ивана Семёновича, Лескова Юрия Васильевича.



Екатерина Демина.

Батальон высаживался на берег. Я перевязывала руку и накладывала жгут матросам и писала, к примеру: «Жгут наложен 13.15.», чтобы в 14.15 этот жгут был снят. Врач сказал командиру:

– Это очень грамотный фельдшер. Она так хорошо перевязки делала на учебных десантах. Шапку Гиппократа накладывала, с головы не слетали.

Дней десять мы высаживались. А потом пошли освобождать Северный Кавказ. Мы освободили 29 августа 1943 Таганрог, 9 сентября 1943 год Мариуполь, 17 сентября 1943 Осипенко . https://proza.ru/2014/11/13/1919

Всемирно известная, легендарная Катюша – Герой Советского Союза Екатерина Илларионовна Демина (Михайлова) – в числе добровольцев была зачислена санитарным инструктором в 369-й отдельный батальон морской пехоты. С этим батальоном, получившим впоследствии почётное наименование «Керченский Краснознамённый», Катюша воевала за освобождение Донбасса, Таганрога, Мариуполя, Крыма, Одессы, Приднестровья, с боями прошла по водам и берегам Кавказа и Крыма, Азовского и Черного морей, Днестра и Дуная, с освободительной миссией – по земле Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Чехословакии и Австрии.

Запись 2013-го года с выступлением Екатерины Деминой.

Екатерина Демина умерла в 2019-м году. Про ее боевой путь писал вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/5098816.html

Также поручение о передаче знамени давали:

Ирина Владимировна Акишина, радистка, краснофлотец Балтийского флота. С 1942 года воевала в отряде Редут 63 под Ленинградом. С боями прошла Прибалтику. Освобождала Ригу, Таллин, Кёнигсберг.

Иван Васильевич Дудоров (1926 г.р.) бывший юнга первого набора Соловецкой школы юнг, присяги 1942 года. Мичман. Участвовал в боевых операциях в составе истребительного отряда «Морских охотников» Краснознамённого Балтийского флота. Жив и поныне.

Иван Семенович Захаров, участник партизанского движения в 1941 году в Калужской области. После разгрома немцев под Москвой был зачислен в 61 армию. С этой армией прошёл от города Волхова Орловской области, освобождая Белоруссию. Брест. Польшу. Варшаву и войну закончил на Эльбе.

Юрий Васильевич Лесков, сержант, пехотинец, участник Орловско-Курской битвы. С отсеченной миной ногой продолжал забрасывать немцев гранатами. Награждён орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Отечественной войны II степени и множеством медалей.

Весь мир должен знать – освященное советскими Победителями, побывавшее в космосе Знамя Победы советского народа в Великой Отечественной войне будет осенять священную битву с фашизмом на Украине.

И не только.

(c) Иванов М.Б.

—