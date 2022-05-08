Меньше знаешь — лучше спишь? – Личное мнение

Мария Погребняк — классическая жена футболиста — высказалась на тему измен.



Фото: Соцсети

Высказалась так, что мне стало её жаль.

Процитирую:

Не знаешь и спишь спокойно. Лично мне никто никогда не звонил и ничего не говорил. А сама я не буду копаться в этом во всем и что-то узнавать. Потом ведь нужно решать: либо устраивать скандал и прощать, либо уходить. Для меня это слишком геморройный путь.

Я доподлинно не знаю, изменял ли Марии муж или нет. Зато я знаю другое: женщина, которая именно так рассуждает об изменах, спокойно не спит. Вот это — совершенно точно.

Когда голова — в песке, потому что знать правду — страшно, тут уж не до спокойного сна.

Женщина, которая себя уважает, рассуждает совершенно иначе.

Например, так: «Для меня измена недопустима. Если бы она случилась, я бы сразу же прекратила отношения».

Такая женщина не копается в телефоне мужа, не пытается что-то узнать. Ноне потому, что боится правды, которая может оказаться слишком болезненной, а потому, что уверена: её муж на стороне не трахается и романтически не влюбляется.

С другим уважающая себя женщина просто жить не будет.

Такая женщина не классифицирует измены, как это делает Погребняк, которая на вопрос, смогла бы она простить измену, отвечает так:

Это зависит от того, какая измена: физическая или моральная. Физическая – это просто так на стороне по пьянке, а моральная имена – это когда человек влюбляется в другого, оставляет семью и детей и уходит у другой женщине.



Измена есть измена. Точка.

Уважающая себя женщина не будет смягчать факт измены мужа пьянкой, физиологией и отсутствием у него влюблённости к другой бабе.

Так выглядит правда, но только тех женщин, которые себя уважают.

У женщин с отсутствием самоуважения правда — другая, своя.

Их правда позволяет разделять измены на допустимые (когда муж трахается на стороне, но не уходит) и недопустимые (когда муж влюбился в другую бабу и слил жену-терпилу).

Будни таких женщин — это квест, цель которого: ни в коем случае ничего не узнать.

Такая баба не то, что избегает взять в руки телефон мужа, чтобы сбросить звонок, если мужа нет рядом. Она даже смотреть в сторону телефона боится! Мало ли какое сообщение может всплыть на экране.

Вдруг узнаешь что-то такое, после чего, как говорит Погребняк, придётся «либо устраивать скандал и прощать, либо уходить».

Наверное, сама Мария считает себя очень мудрой женщиной: как-никак, а она — уже 16 лет в браке. Сохранила семью, муж не ушёл к другой женщине.

А мне её почему-то очень жаль.

А вам чей взгляд на измены ближе: мой или Погребняк? Как у вас с самоуважением дело обстоит? Только честно!

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