Рогозин ответил оригинальной песней на удаление своих записей с YouTube

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на удаление с YouTube-канала «Роскосмос медиа» всех видеозаписей со своим участием.

«Американская цензура хочет смотреть только то, что соответствует их видению мира. Что ж, у нас действительно свое понимание истории. Оно состоит в том, что именно РФ разгромила армию Наполеона, в составе которой против нас сражались все армии нынешнего Евросоюза. Именно РФ построила величайшую супердержаву Советский Союз. Именно Красная Армия брала Берлин, разгромив в составе Вермахта опять же собранные Третьим Рейхом все армии и военные заводы стран нынешнего Евросоюза. Именно русский парень Юрий Гагарин первым в мире покорил космос. Правда глаза колет?» – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Так он отреагировал на решение YouTube удалить с канала «Роскосмос медиа» все видеозаписи с участием гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Как сказал руководитель пресс-службы госкорпорации Роскосмос Дмитрий Струговец в telegram, «YouTube удалил … его интервью, записи участия в отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса, посещения космодрома Восточный». Всего с канала удалено около 20 видеозаписей с общим количеством просмотров порядка 5 миллионов.

«Тогда слушайте еще одну песню, – написал Рогозин. – Она про русских. Про нашу борьбу за правду и справедливость, за право РФ жить своим умом и самостоятельно управлять великой своей многонациональной землей. Автор музыки мой друг, казахский талантливый музыкант с русским сердцем Ильяс Аутов, слова мои, а хор, который звучит в песне, – это ребята с Байконура».

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