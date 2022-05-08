ВКС РФ уничтожили доставленное на станцию Соль вооружение из США

ВКС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили доставленное на ж/д станцию Соль вооружение и военную технику из США и западных стран, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ в районе населенного пункта Соледар уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран, а также личный состав подразделений резерва ВСУ», – передает ТАСС слова Конашенкова.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожен один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». В районе населенного пункта Погоновка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», – сказал он.

Конашенков добавил, что еще два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над населенными пунктами Мандрыкино Донецкой Народной Республики и Переможное Луганской Народной Республики.

По словам генерала, ракетными войсками РФ уничтожены пусковая установка ЗРК «Оса-АКМ», установка РСЗО «Смерч» и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей.

«Ракетными войсками уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Николаева, установка реактивной системы залпового огня «Смерч» в районе Соледара, а также радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в районе населенного пункта Великая Корениха Николаевской области», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.

Он добавил, что российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления украинской.

«Подразделениями артиллерии поражены шесть пунктов управления, 28 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада боеприпасов», – сказал Конашенков.

Он отметил, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 54 района с украинскими военными и техникой, уничтожены 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 54 района сосредоточения личного состава и военной техники», – сказал Конашенков.

В результате ударов уничтожены до 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники, добавил он.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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