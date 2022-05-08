Мнение: США решили ограбить арабов, Европа принесена в жертву, Филиппины уплывают к Китаю

1. Мы с Кримсональтером обсудили создание Министерства правды в США, новые планы американцев по ограблению нефтяных стран и ковидный карантин в Китае. Я прикрепил к посту ту часть выпуска Клуба Зелёной Свиньи, где мы говорим про NOPEC, то есть про законопроект, который позволит американцам украсть деньги арабов. На днях Комитет сената США этот законопроект одобрил.

2. Отдельные евродепутаты всё же достаточны отважны, чтобы говорить правду. США приносят Европу в жертву — они уничтожают европейскую экономику, получая тем самым преимущество:

https://lenta.ru/news/2022/05/05/us_ukr_relations/

Самым большим выгодополучателем от кризиса на Украине являются США и ее военно-промышленные компании, в то время как Европа вынуждена справляться с потоком беженцев и последствиями экономических санкций против России. Об этом заявила евродепутат Клэр Дейли в интервью CGTN.

«Именно заинтересованность Вашингтона в разжигании конфликта с целью ослабить Россию и является главной причиной того, что кризис до сих пор не смогли урегулировать», — заявила политик.

Дейли назвала период украинского кризиса «счастливыми днями» для промышленности США, так как это создает предпосылки для создания новых рынков сбыта товаров, оружия и техники. «Некоторые представители США хотят, чтобы в таких странах, как, например, Германия, обанкротились целые отрасли. И немецкое руководство, похоже, готово с этим согласиться, в то время как в Америке продолжают делать бизнес», — подчеркнула евродепутат.

3. Теперь США будет ещё сложнее помешать китайцам вернуть Тайвань:

https://снми.рф/38/

Короткой строкой: 9 мая на Филиппинах президентские выборы, и победит на них сын бывшего диктатора Маркоса, тоже Маркос. Основная часть западных СМИ в данной связи отмечает злобный исторический анекдот: президент Маркос будет фактически руководить официальными государственными поисками «миллиардов семьи Маркосов», которые они вывезли после 1986 года и, согласно официальному нарративу, где-то спрятали от народа.

Впрочем, CNN расстраивает другой факт: Маркос, во-первых, идёт на выборы в паре с дочкой «прокитайского» президента Дутерте, во-вторых, неоднократно заявлял, что (кропотливо выращенный Америкой) спор вокруг островов Спратли надо решить в двусторонних переговорах с Пекином, в-третьих — недавно встречался с китайским послом, и тот выражал ему всемерную поддержку. Это плохая новость для США, поскольку Филиппины (110-миллионная страна в чрезвычайно важном месте) «представляют собой критическую важность для Америки в регионе», и если Маркос II будет хотя бы просто «соблюдать баланс между супердержавами» вместо того, чтобы беззаветно включаться в антикитайские планы Вашингтона — это уже грустно.