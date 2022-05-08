 

Названы психологические факторы пищевой зависимости

08.05.2022, 19:35, Разное
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Недавно специалисты из Вятского гуманитарного университета провели исследовательскую работу, направленную на изучение пищевой зависимости. В результате было выяснено, что патология развивается не только из-за регулярного стресса. На риск влияет и краткосрочное планирование времени.

Пищевая зависимость – это патологи, характеризующаяся непреодолимой тягой к употреблению излишнего количества еды. Долгое время специалисты были уверены, что основной причиной развития заболевания является стресс, но недавно они обратили внимание на временные приоритеты пациентов. Люди, которые строили долгосрочные планы на жизнь, реже сталкивались с подобным заболеванием, чем те, кто жил одним днем.

Понимание данной зависимости позволит существенно усовершенствовать психологические методы терапии и профилактики данного заболевания в будущем.



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