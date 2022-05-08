Мнение: Судьба военных кораблей

Минобороны России отрапортовало, что «ударом высокоточного вооружения был уничтожен украинский корвет, который был замаскирован в районе Одессы».

Я правильно понял, что уничтожение корабля ВМС Украины – это не ответный удар за гибель ракетного крейсера «Москва»?

Потому что «крейсер «Москва» в спецоперации не участвовал и в территориальные воды Украины не заходил».

Во всяком случае именно это написала военная прокуратура Черноморского флота Дмитрию Шкребцу, сын которого Егор Шкребец служил на крейсере «Москва».

К слову, в документе написано, что на судне случилось «чрезвычайное происшествие», из-за чего Егор Шкребец теперь «безвестно отсутствует в военной части».

Не знаю, как сейчас, но в те годы, когда я служил в Вооруженных Силах СССР, «безвестно отсутствующими» называли самовольно покинувших воинскую часть….

Фотография украинского корвета отсюда

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