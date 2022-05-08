Мнение: Ничего не стесняясь

Пропаганда по телевизору сейчас настолько беспардонная и злая, что даже закаленному пиарщику вроде меня смотреть тяжело – ощущаешь себя то ли в Мордоре среди орков, то ли в гитлеровской Германии “в гостях у Геббельса”. Но на ночь я включаю ненадолго Первый канал или Россию – просто глянуть, что там еще придумали бесноватые, подивиться на их ужимки. Вроде уже ко всему привык, но на днях они сумели меня потрясти.

Это был Первый. В ток-шоу “Время покажет”, которое теперь показывают и по ночам, сначала дали репортаж из Мариуполя “как город готовится к 9 мая”, а потом принялись обсуждать шествие “Бессмертного полка” – проводить или не проводить. Ведущему, видимо, напутали с методичками, поэтому он сначала по громкой связи с городом бодро спрашивал тамошнего “активиста” – “Ну что, значит будет шествие, да? С дедами, как положено?!” А тот ему вдруг отвечает – нет, мол, не будет, решили, что опасно – Украина обещала “Точками У” ударить.

Пропагандист крякнул (не ожидал, в методичке было другое написано), но быстро сориентировался и, лучезарно улыбаясь, обратился к студии:

– Что ж! И это очень хорошо! Значит, решили поберечь людей! Правильно, ведь все знают: жизни людей – это для нас самое ценное!

У меня так челюсть и отвисла. Он это сказал в прямом эфире… про Мариуполь!!

Если это была издевка – то воистину дьявольская. Да и не издевка даже, а настоящий глум. “Жизни людей для нас самое ценное”. Охренеть…

Но вполне возможно, что это был не глум, а просто незамутненность. Существо в студии Первого просто настолько уже отвыкло вникать в смысл того, что оно несет с экрана… Типа “все, что я здесь несу – в любом случае ложь, поэтому – какая разница?”

Но цинизм, безусловно, зашкаливает. Просто глаза на лоб.