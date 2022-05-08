Мнение: Переброска (?)

Два дня назад запрещенная в России The Moscow Times сообщила о переброске по меньшей мере части военного контингента РФ из Сирии. Войска, как пишет ресурс, спешно сдают базы террористам Хезболлы и проиранских бандформирований и отправляются в Россию. Эту информацию немедленно начали тиражировать и украинские ресурсы. Естественно, что официальной информации на эту тему нет.

Так это или нет, сказать сходу сложно. Сирия важна для режима в первую очередь базами в Хмеймиме и Тартусе — через них идет логистическое сопровождение агрессивных действий Кремля на территории Африки. На эти базы завязано снабжение нелегальных вооруженных формирований режима почти в десятке стран. Поэтому Хмеймим и Тартус точно будут держать до конца. С остальными территориями ситуация менее очевидна, во всяком случае, они не критически важны.

Что может служить косвенным основанием для такого решения — так это то, что значительную часть контингента вооруженных сил России в Сирии составляют офицеры. Нужно понимать, что для современной России дефицит офицерских кадров предопределен еще реформами Сердюкова, который оптимизировал численность вооруженных сил в первую очередь через тотальное истребление учебных заведений подготовки офицерского состава. Новая концепция строительства вооруженных сил предполагала, что мобилизация исключена, а потому готовить избыточное количество офицеров — непроизводительные траты для бюджета. В новом формате вооруженные силы должны были использоваться исключительно в локальных краткосрочных конфликтах либо в карательных экспедициях по типу сирийской. В эту же концепцию укладывалась и тактика «нас там нет», которую режим активно применял на Украине, в Ливии, Сирии, ЦАР, Мозамбике. Пушечным мясом здесь выступают набранные наемники, командование которыми и осуществляют прикомандированные офицеры ВС.

Для полноценных, пусть и локальных, боевых действий с регулярным противником такая концепция не работает. В первую очередь тем, что убыль командного состава восполнять, в общем-то, нечем. Это, кстати, одна из крайне веских причин, по которым провести мобилизацию в России не представляется возможным. Просто нет командиров. Единственный вариант возможной мобилизации — это маршевые пополнения, которые будут вливаться в действующие части, но проблему нехватки командных кадров это не решает. Формировать же военные части «с нуля» в сердюковско-путинской армии банально не из кого. Собрать толпу и дать ей автоматы — это не значит сформировать часть.

Если сообщение The Moscow Times основано на достоверной информации (повторюсь — проверить ее «сходу» невозможно), то это означает критическую убыль офицерского состава через два с небольшим месяца «не-войны». Поэтому и приходится «выдергивать» командиров отовсюду, чтобы как-то заткнуть возникшие дыры. Проблему, понятно, это не решает, так как еще через месяц-другой снова встанет вопрос дефицита командных кадров.

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