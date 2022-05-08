В освобожденной Станице Луганской появился Сад памяти

Посадка саженцев деревьев в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась в освобожденном поселке городского типа Станица Луганская в рамках международной акции «Сад памяти».

В мероприятии приняли участие представители Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР, администрации Станично-Луганского района, активисты молодежных организаций, а также учащиеся образовательных организаций Луганска и Станицы Луганской, передает Луганский информцентр.

Собравшиеся посадили у стадиона «Нива» аллею из 77 саженцев сосны, рябины и березы, символизирующую количество лет, прошедших после Победы.

«С хорошим настроением в хороший день на освобожденной земле Станично-Луганского района происходит мероприятие по участию во всероссийской, ставшей международной, акции «Сад Памяти». Это место для нас кажется очень символичным – в преддверии 77-й годовщины Победы высадить эти деревья, чтобы появился Сад памяти на этой земле», – сказал министр природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Юрий Дегтярев.

Он отметил, что акция продолжится и на других территориях республики. «Будем прорабатывать варианты, чтобы во всех населенных пунктах в память обо всех погибших в Великой Отечественной войне появились новые деревья, и будем добиваться того, чтобы у каждого этого дерева была табличка. И молодежь, когда будет ухаживать за этими деревьями, чтобы вспоминала о той великой Победе, которую несла нам Россия. А нам без РФ никак, потому что РФ – это наша историческая память, наши братья, друзья», – добавил министр.

Член Молодежного совета при администрации Луганска Дарья Фатеева подчеркнула, что молодежь, приобщившись к акции, отдала дань памяти героическим предкам.

«Сегодняшнее мероприятие для молодежи Луганской Народной Республики – это возможность увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Для нас – это возможность сказать спасибо героям, ставшим на защиту нашей Родины», – сказала активистка.

Международная акция «Сад памяти», которая впервые прошла в 2020 году, организована автономной некоммерческой организацией «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России, Рослесхоза, а также Всероссийского общества охраны природы в рамках национального проекта «Экология». Накануне в парке Владивостока также высадили «Сад Памяти».

—