 

В массовой драке мигрантов в Подмосковье ранили ножом четырех человек

08.05.2022, 18:30, Новости дня
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Неизвестный ранил четверых во время конфликта в подмосковном Домодедове, а затем скрылся с места происшествия. Полиция разыскивает нарушителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Информация о драке на бульваре строителей в Домодедове поступила в полицию 7 мая.

«Полицейские, прибыв на место, установили, что по указанному адресу у нескольких граждан на бытовой почве произошел словесный конфликт, в ходе которого один из его участников нанес телесные повреждения четверым, а потом скрылся. Все пострадавшие госпитализированы», – сообщил источник ТАСС.

В областном ГУ МВД добавили, что в настоящее время сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, по данному факту проводится проверка по вопросу возбуждения дела.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что конфликт, переросший в драку, предварительно, произошел между мигрантами.

Ранее массовая драка мигрантов произошла на Рублевском шоссе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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