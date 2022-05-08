В Новосибирск из Японии привезли новый рамный внедорожник ISUZU MU-X 2022 года

Новый рамный внедорожник ISUZU MU-X 2022 получен в Новосибирске.

Автомобиль стал более комфортным и современным, а также оснащается дизельным силовым агрегатом. Примечательно, начало продаж ISUZU MU-X 2022 модельного года состоялось в марте, тогда как теперь модель имеет более улучшенную версию. Под капотом используется дизельный мотор с объемом 3 литра и мощностью 190 л.с.

Кроме того, рамный внедорожник приводится в движение шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Новый ISUZU MU-X 2022 оснащается системой полного привода и блокировкой заднего дифференциала. Приобрести новую модель на российском рынке можно по цене от 5,54 миллиона рублей в базовой версии. Топовая модель обойдется в 6 миллионов рублей.