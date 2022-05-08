 

Компания Cadillac показала на тизере среднемоторный спорткар

08.05.2022, 18:12, Разное
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На официальном аккаунте General Motors Design Center опубликовали скетч, посвященный новой модели автомобиля под маркой Cadillac.

В свою очередь, совсем недавно американский концерн представит спортивную модель Corvette C8, тогда как эксперты предполагают, что новая модель сможет похвастаться еще более привлекательными параметрами и современным дизайном кузова. Пока в компании умалчивают точные характеристики и особенности транспортного средства. Модель имеет уникальную форму головной оптики и стильную решетку радиатора.

Пока специалисты не готовы прогнозировать уровень производительности и другие важные параметры будущей спортивной модели. Сроки презентации автомобиля также пока никем не анонсированы.



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