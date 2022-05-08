Художника Павленского депортируют в Россию

Российский художник-акционист Пётр Павленский, известный прибиванием мошонки к Красной площади и участвовавший в поджоге двери здания ФСБ на Лубянской площади, будет депортирован на родину. Такое решение принял окружной суд Парижа.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель обратил внимание судьи на тот факт, что получивший политическое убежище во Франции не смог доказать свою непричастность к началу специальной военной операции на Украине, а также не совершал публичных высказываний действий, “осуждающих российскую агрессию”.

“Получив обманом политическое убежище в самой демократической стране Европы, Павленский продолжил оставаться верным сторонником Путина и, по сведениям разведки, даже пытался позвонить в Администрацию Президента России, а общаться с таким токсичным лидером как Путин сегодня недопустимо, во всяком случае у нас во Франции. Кроме того, Павленский не проводил никаких публичных акций. Он не прибил мошонку к брусчатке возле православного храма, не поджёг ворота российского посольства. Поэтому я считаю необходимым лишить его статуса политического беженца и выслать в Россию”, – заявил прокурор Эрик Дернье.

Ожидается, что Павленский отправится в Москву вместе с очередной партией высланных из Франции российских дипломатов летом этого года.

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