Петербургские депутаты больше часа стоя аплодировали Беглову

С огромным воодушевлением депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга выслушали доклад Александра Дмитриевича Беглова.

Более двух часов губернатор подробно рассказывал об успехах городского правительства в экономике и культуре, успешной реализации мусорной и транспортной реформ, а также об успешном противостоянии незаконным санкциям ЕС и США. Яркое и интересное выступление губернатора заставило даже его бывших оппонентов пересмотреть свою позицию – сразу же после заседания депутат от фракции “Яблоко” Борис Вишневский объявил о своём переходе в партию “Единая Россия”.

“Да, у меня были разногласия с Александром Дмитриевичем, но его дела говорят сами за себя. Он действительно дал Петербургу вторую жизнь, это смелый и эрудированный профессионал, который сможет реализовать все намеченные проекты”, – заявил Вишневский.

Речь Беглова настолько воодушевила депутатов, что они впервые в истории городского парламента больше часа стоя аплодировали губернатору. Во время обращения главы города на многих петербургских предприятиях была приостановлена деятельность – сотрудники согласились отработать несколько часов в своих выходные дни, чтобы послушать доклад Александра Дмитриевича в режиме реального времени.

После этого во многих коллективах по инициативе самих работников были организованы собрания. Горожане обратили внимание на разные факты из речи губернатора, но все были едины в одном мнении – это лучший глава Петербурга в более чем трёхвековой истории города.

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