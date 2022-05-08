 

Блокадную драму «Африка» покажут в День Победы в 76 странах

08.05.2022, 17:09, Новости дня
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Показы художественного фильма «Африка», посвященного блокаде Ленинграда, пройдут в 76 странах в День Победы, драма также выйдет в прокат в российских кинотеатрах, сообщила пресс-служба Института развития интернета (ИРИ), при поддержке которого создана картина.

«По запросу Россотрудничества мы передали копии фильма для показа в Русских домах нескольких десятков стран мира. Кроме того, у нас состоится масштабная всероссийская кинопремьера картины, ее покажут в более чем тысяче кинотеатров России», – передает ТАСС слова продюсера картины Эльбора Чернова.

Среди стран, в которых покажут «Африку», – Австрия, Венгрия, Испания, Сербия, Турция, Польша, Египет, Индия, Китай, Япония, Аргентина и другие. Также ленту можно увидеть на телеканале СТС после трансляции парада Победы. Авторы картины планируют в течение всего года показывать фильм в детских лагерях и школах.

События ленты разворачиваются зимой 1943 года. Мать и трое детей пытаются выжить в деревне близ блокадного Ленинграда. Пытаясь найти пропитание для семьи, двое старших братьев принимают решение уйти в заминированный снежный лес. В пути ребята находят полкового пса – большую овчарку. Мальчики оказываются перед совсем недетским выбором – спасти собаку или семью.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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