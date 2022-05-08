Зампредседателя правительства и глава Ярославской области обсудили развитие туризма

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко посетил с рабочей поездкой Ярославскую область.

Вице-премьер обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора региона Михаилом Евраевым, ген директором корпорации «Туризм.РФ» Сергеем Сухановым, а также инвесторами развитие туристической инфраструктуры в Переславле-Залесском, Ростовском и Угличском районах Ярославской области, говорится в сообщении на портале органов государственной власти Ярославской области.

Кроме того, Чернышенко и Евраев посетили местное производство модульных быстровозводимых отелей, на котором из отечественных материалов изготавливается продукция под заказы субъектов страны.

Создание к летнему туристическому сезону модульных некапитальных средств размещения – одна из принятых правительством первоочередных мер, на которую было выделено 4 млрд рублей. По конкурсу Ростуризма 19 субъектов получили федеральное финансирование на эти цели, субсидия Ярославской области составила 150 млн рублей.

В Переславле-Залесском зампред правительства оценил ход выполнения поручения председателя правительства по созданию концепции экотуризма нацпарка «Плещеево озеро».

«Создавая новые комплексы, важнейшая задача соблюсти баланс между стройкой объектов и сохранением уникальной архитектуры старейших городов и интересов особо охраняемых природных территорий. Нужен комплексный подход при разработке и реализации концепции», – сообщил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко также осмотрел также центральную часть города Переславль-Залесский, территорию завода ЛИТ и фабрики «Залесье». Там предполагается создание многофункционального музейного комплекса и транспортно-пересадочного узла с ж/д вокзалом, автостанцией, парковками и сопутствующей инфраструктурой.

Вице-премьер поддержал инициативу региона о подаче заявки на получение инфраструктурного кредита на благоустройство центральной части города.

«Храмы – главные красоты Переславля-Залесского, но для привлечения большего числа туристов необходимо строить объекты размещения и инфраструктуру. Регион проводит большую работу, привлекает инструменты национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Нужно активнее заняться подготовкой специалистов для создаваемых туристических объектов», – подчеркнул зампред правительства.

Посещая Ростов и Углич, а также туристско-рекреационный комплекс «Ярославское взморье», вице-премьер обсудил инвестпроекты в сфере туризма с местной властью и бизнесом.

«За последние три года количество ночующих туристов выросло в 2,9 раза. Всего по итогам 2021 года совокупный турпоток на территории городского округа Переславль-Залесский, Ростовского и Угличского районов составил 2,35 млн человек. Из них только 800 тысяч человек остались с ночевкой. Однако потенциал территорий значительно выше, – заметил Евраев. – Реализация концепции федерального курорта «Три жемчужины Ярославии» позволит увеличить количество ночующих туристов до 2 млн человек в год».

При федеральной и региональной поддержке в ТРК «Ярославское взморье» уже построены парк-отель, причал, яхт- и гольф-клубы, аэродром и объекты показа. С участием корпорации «Туризм.РФ» там планируется создание гостиничного комплекса с развлекательным центром на 700 номеров.

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