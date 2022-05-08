 

Компания Toyota продала все внедорожники Toyota Land Cruiser 70 в Австралии до 2024 года

08.05.2022, 16:50, Разное
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Легендарный внедорожник Toyota Land Cruiser 70 остается крайне востребованным на рынке Австралии.

В компании сообщили, что очередь из заказов на покупку данной модели уже составляет около 2,5 лет, тогда как последние из заказчиков смогут получить свой автомобиль к концу 2024 года. Сообщается, что на модель Toyota Land Cruiser 70 фиксируется постоянный дефицит, так как производитель не способен полностью исполнить все потребности клиентов в отношении внедорожника.

На данный момент серийное производство классической модели осуществляется исключительно в Португалии, что отразилось на образовании длительной очереди на покупку. Под капотом Toyota Land Cruiser 70 установлен 4-литровый двигатель с мощностью 228 л.с.



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