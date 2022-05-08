 

«Семнадцать мгновений весны» не покажут в России из-за запрета голландского правообладателя

08.05.2022, 15:51, Разное
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Зарегистрированная в Нидерландах компания «Anderzoon Kinematics Gmbh» отозвала своё согласие на показ принадлежащей ей кинокартины «Семнадцать мгновений весны» и пяти других советских фильмов на территории России. В качестве причины названа «сложная геополитическая ситуация».

Права на культовый сериал были выкуплены голландцами в 1996 году в рамках приватизации советского культурного наследия. Традиционный показ эпопеи о Штирлице ежегодно приносил компании около 700 млн евро, однако она решила отказаться от этой прибыли из-за проведения спецоперации на территории Украины. Эфирное время, которое планировали выделить под «Семнадцать мгновений весны», будет заполнено классическими фильмами, такими как «Невероятные приключения итальянцев в России» и «Приключения бравого солдата Швейка».

«Конечно, мы разочарованы решением наших нидерландских партнёров отозвать право на показ фильмов о Штирлице. Придётся как-то выкручиваться. Всё-таки на Западе смогли испортить нам День Победы. Но мы не отчаиваемся. В ответ мы запретим прокат в США фильмов «Горько-6» и «Взломать блогеров-2», пусть американцы и европейцы тоже ощутят тяжесть наших ответных санкций», – заявил представитель Минкульта Елисей Дромбжевский.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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