В Александровском саду прошла торжественная церемония профилактики Вечного огня

8 мая 2022 года исполнилось 55 лет со дня зажжения Вечного огня в Александровском саду – главного символа памяти о героях, павших в годы Великой Отечественной войны.

В день 55-летия Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» в рамках проекта «Вечный огонь в нашем сердце», реализуемого при поддержке правительства Москвы совместно с АО «МОСГАЗ», по случаю юбилейной даты провело торжественную церемонию профилактики Вечного огня с реконструкцией исторических событий 1967 года, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

8 мая 1967 года, спустя пять месяцев после создания мемориала «Могила Неизвестного Солдата», генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев впервые зажег священное пламя в Александровском саду в Москве. За день до этого, 7 мая 1967-го, от пламени Вечного огня на Марсовом поле был зажжен факел, который доставили в Москву по эстафете. Почетное право принять факел было предоставлено Герою Советского Союза, легендарному летчику Алексею Петровичу Маресьеву. В торжественной обстановке Алексей Маресьев передал факел Леониду Брежневу.

Со дня зажжения сохранность Вечного огня обеспечивают специалисты АО «МОСГАЗ». Горелка Вечного огня представляет собой уникальную конструкцию: она рассчитана на любые погодные условия: снег, дождь и ураганные порывы ветра. На мемориале специалисты газового хозяйства регулярно проводят профилактические работы и обеспечивают поддержание огня. Во время проведения работ звезду мемориального комплекса снимают с обычного места, чтобы проверить работоспособность запальников.

Ведущими юбилейной церемонии профилактики стали советский и российский диктор Центрального телевидения и Гостелерадио СССР, народная артистка РСФСР Анна Шатилова и советский и российский диктор Центрального телевидения и Гостелерадио СССР, заслуженный артист РФ Евгений Кочергин.

Перед началом техобслуживания военнослужащий 154-го отдельного комендантского Преображенского полка зажег факел от пламени Вечного огня и передал его заместителю мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петру Бирюкову и ветерану Великой Отечественной войны Николаю Морозову. Факел принял генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации Александр Матовников, который перенес пламя на временную горелку, установленную на бронетранспортере. Именно так в 1967 году приехал в Москву Вечный огонь. Временная горелка – уменьшенная копия основной.

«Вечный огонь священен, это вечная память о тех, кто не вернулся с полей сражений, отстаивая честь, свободу и независимость нашего государства. Особенно отрадно, что все поколения воспитываются на этом героическом подвиге нашего народа. Сегодня наша великая РФ созидает и процветает. Москва, наряду со всеми городами нашей страны, готова к великому событию – празднику Великой Победы, готова пройти в составе Бессмертного полка, чтобы сказать, что мир на планете должен быть вечен. Сегодня дети наши участвуют в конкурсе «Рисуем с детьми Вечный огонь». Это мероприятие охватило семьи по всей России», – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

После завершения профилактических работ на основной горелке военнослужащий 154-го отдельного комендантского Преображенского полка зажег от пламени временной горелки, установленной на БТР, факел и доКставил его к мемориалу, передав первому зампредседателя комитета Госдумы по обороне, Герою РФ Андрею Красову, который вернул пламя на почетное место.

«Сегодня мы стали свидетелями воссоздания исторических событий 1967 года. Это одно из ключевых мероприятий в рамках проекта Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» «Вечный огонь в нашем сердце», реализуемого при поддержке правительства Москвы… Хотел бы от имени ОНФ поблагодарить правительство Москвы и АО «МОСГАЗ» за большой вклад в сохранение Вечного огня – символа памяти о подвиге наших героических отцов и дедов. Хранить память о героях – наша святая обязанность, и помнить об этом мы должны всегда», – сказал Андрей Красов.

В ходе церемонии прошла акция «Возвращаем имена»: активисты «Поискового движения России» зачитали имена 17 защитников Отечества, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Их останки были обнаружены в ходе Вахты Памяти в 2022 году, и сейчас поисковики разыскивают семьи бойцов, чтобы рассказать им о боевом пути и последних днях героев.

«В нашей стране много памятных мест, связанных с Героями Великой Отечественной войны. И как пунктирной линией все их объединяет то, что есть в каждом регионе, – Вечный огонь, Огонь памяти. Этой торжественной церемонией профилактики Вечного огня в Александровском саду мы традиционно продемонстрировали уважение к нашей святыне, уважение к Победителям! Мы будем продолжать проводить профилактики, семейные творческие конкурсы, автопробеги, выставки, чтобы Вечные огни не оставались без внимания, горели вечно!» – сказала депутат Госдумы, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.

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