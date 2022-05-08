 

Музыканты U2 выступили в киевском метро

08.05.2022, 15:45, Новости дня
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В киевском метро выступили солист ирландской рок-группы U2 Боно (Пол Дэвид Хьюсон и гитарист Эдж (Дэвид Хауэлл Эванс), сообщили СМИ.

Боно активно занимается общественной и благотворительной деятельностью, информирует «Говорит Москва» в своем Telegram-канале. Вместе с украинской группой «Антитела» они спели Stand by Me – со словами Stand by Ukraine.

«Боно, конечно, показал себя м… еще вписываясь за Манделу. Так что ничего нового мы о нем не узнали. Пусть просто поет», – прокомментировал выступление Боно блогер Максим Кононенко в своем Telegram-канале.

Ранее актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), приехала во Львов в рамках «личного» визита. В Сети появилось видео, на котором актриса в кафе раздает автографы. Ее недоеденный круассан выставили на продажу за 1 млн гривен.

Напомним, в 2011 году Боно оказался в центре расового скандала во время своего турне по Южноафриканской республике. Музыканту поставили в вину то, что он высказался одобрительно относительно известной песни, содержащей фразу «shoot the farmer» («стреляйте в фермера»), которая может быть воспринята как призыв к насилию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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