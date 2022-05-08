 

Военный эксперт предсказал самоуничтожение националистов с «Азовстали»

08.05.2022, 15:45, Новости дня
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На заводе «Азовсталь» заканчивается еда, вооружение и медицинские средства, поэтому солдаты ВСУ «готовятся к самоуничтожению», сообщил военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.

«Недавно была очередная попытка националистов и их сторонников выйти с «Азовстали» на боевые позиции. Она была достаточно результативно воспрепятствована», – приводит слова Насонова телеканал «360». 

По его словам, скорее всего, в ближайшее время будут видны результаты работы Вооруженных сил России. 

«Хотим мы, не хотим мы, но у оккупантов «Азовстали» кончаются средства ГСМ, средства электропитания, источники жизнеобеспечения.Поэтому я думаю, что в течение объективно ближайшего времени будут какие-то результативные действия. То ли предполагаемая сдача в плен, то ли самоуничтожение – что абсолютно точно нельзя исключать, то ли попытка прорыва», – отметил он. 

Также он подчеркнул, что «попытка самоуничтожения» – это вполне вероятный сценарий, по примеру советских фильмов. 

«Если они все в наколках, если они до этого очень активно публиковались в соцсетях, где показывали свой послужной список и проявляли поддержку фашиствующим властям, то такой вариант событий очень даже легко представить», – сказал эксперт. 

Кроме того, он заявил, что уничтожение российскими военными командного пункта механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области – крупный успех, поскольку для ВСУ именно бригада является основной оперативной единицей. По его словам, ликвидация подобных пунктов осложняет управление и вносит большую дестабилизацию в действия противника. 

Насонов указал, что уничтожение корвета ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы говорит о том, что, вероятно, могли быть возобновлены поставки вооружения для военных кораблей, поэтому до момента их применения произошло воздействие российских средств поражения.

«Действительно, ВСУ терпят поражение на сухопутном театре военных действий и сдвигают активность в сторону побережья и морской акватории. Несколько попыток было активничать в районе острова Змеиный. Именно над морской акваторией были уничтожены и самолеты, и вертолетная группировка. Три из четырех вертолетов были с десантом. То есть они пытались осуществить некий тактический маневр», – отметил эксперт. 

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы, а также узел связи военного аэродрома Червоноглинское. 

Также сообщалось, что поставленное США и Евросоюзом вооружение Украине уничтожено ударами «Искандеров».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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