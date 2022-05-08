 

Опубликован первый снимок большого электрического внедорожника Warrior M20 от Dongfeng

08.05.2022, 15:25, Разное
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Компания Dongfeng в скором времени выпустит новый электрический внедорожник под названием Warrior M20.

Автомобиль сможет похвастаться улучшенной производительностью. Более того, модель уже появилась на официальных снимках, раскрывающих внешность транспортного средства. По снимкам Warrior M20 очевидно, что новая модель имеет внедорожный характер, о чем свидетельствуют примененные шины. Более того, электрическая версия имеет высокий потенциал оказаться крайне востребованной на местном рынке.

 Предполагается, что электрический внедорожник имеет полноприводную систему и несколько силовых установок с суммарной отдачей 1070 л.с. Запас хода автомобиля пока умалчивается разработчиками.



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