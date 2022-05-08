Лица участников акции “Бессмертный полк” запечатлеют в деталях

Проект “Армия памяти” успешно зарекомендовал себя уже дважды, поэтому порадует москвичей и на грядущее 9 мая. Согласно его условиям, шествие в честь акции “Бессмертный полк” целиком снимут на Красной площади с помощью специальной техники. Это позволит участникам мероприятия увидеть себя на десятках фотопанорам с портретами родных.

Организаторы отмечают, что качество съемки будет таким превосходным, что отчетливо получится разглядеть лица людей в колонне. Для этого задействуют инновационную аппаратуру — двухуровневый комплекс из 12 фотокамер, работающих в одно и то же время.

Кадры допустят для просмотра в режиме онлайн. Каждый участник акции “Бессмертный полк” в 2022 году сможет отметить себя в фотодокументе, используя соцсети “Вконтакте” и “Одноклассники”. Понадобится лишь зарегистрированный аккаунт.

Напомним, мероприятие “Бессмертный полк” в Москве продумано до деталей. Активисты получат праздничную атрибутику в виде памятных значков, лент и флажков. Волонтеры подготовили питьевую воду, а также дождевики и пледы в случае непогоды. Так что условия располагают к участию в массовой программе.

Эмоционально подготовиться к акции “Бессмертный полк” можно путем просмотра кинофильмов о Великой Отечественной войне. “Дни.ру” разместили телепрограмму на 9 и 10 мая.