Показ Chanel в Монте-Карло: Кристен Стюарт с невестой, Ванесса Паради, Шарлотта Казираги и другие гости

Большие модные шоу возвращаются! Пока до ближайших Недель моды нам осталось ждать около месяца, дизайнеры “разогревают” поклонников локальными представлениями. Сегодня в Монте-Карло, Монако, состоялся показ круизной коллекции Chanel. С самого утра звездные гости стягивались к месту действия – на этот раз им стал не специально возведенный подиум с невообразимыми декорациями, а… пляж. Да, модели вышагивали прямо по белому мелкому песку, пока гости наблюдали за ними с лежаков, ровно расставленных под зонтами.

Среди гостей были друзья и амбассадоры бренда: София Коппола, Ванесса Паради, Тильда Суинтон, Кароль Буке, Каролин де Мегрэ и, конечно, Кристен Стюарт, муза покойного Карла Лагерфельда. Актриса, которая недавно боролась за “Оскар”, приехала на модное шоу вместе со своей невестой Дилан Мейер. На фотоколл сценаристка решила не идти, но местные жители успели их заснять вместе на телефон.

Так как показ проходил на территории Монако, было решено пригласить особ королевских кровей – так, мероприятие почтили своим присутствием старшая дочь князя Монако Ренье III и голливудской кинозвезды Грейс Келли, а также сестра действующего князя Монако Альбера II Каролина, принцесса Монакская и Ганноверская, и ее дочь Шарлотта Казираги. Последняя 22 декабря 2020 года стала официальным послом бренда, а в январе этого года открыла показ Chanel на Неделе моды в Париже, выехав на подиум на коне (верховой ездой девушкой занимается с детства).

Ванесса Паради Кристен Стюарт Шарлотта Казираги Тильда Суинтон

В коллекцию вошло множество вещей из любимого Виар твида (кстати, в тизере и на промо-снимках его мы не увидели). Не обошлось и без старомодных силуэтов, которые, мягко говоря, меняли пропорции моделей не в лучшую сторону. Дизайнер много почерпнула и их архивов, например, платья с вышивкой, легкие брючные костюмы, блузы, золотые штаны-карго и купальники, которые можно носить и как боди. Но зрителям точно запомнятся кепки с нашивками “№5”, чокеры, микро-сумки и браслеты на плечах.

Кстати, нашивка “№5” появилась неспроста: именно во время поездки в Монте-Карло в 1921 году Коко Шанель задумала выпустить парфюм и обратилась за помощью к бывшему парфюмеру российского царского двора Эрнесту Бо. Так появился культовый аромат Chanel No. 5.

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