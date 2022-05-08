 

Путин обратился к жителям Украины

08.05.2022, 14:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нельзя допустить реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне, сообщил президент РФ Владимир Путин в послании ветеранам войны и гражданам Украины, сообщила пресс-служба Кремля.

«В послании, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, президент РФ подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне», – сообщается на сайте Кремля. 

Также Путин пожелал всем жителям Украины мирного и справедливого будущего, а украинским ветеранам Великой Отечественной войны – душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия. Президент подчеркнул, что 77 лет назад благодаря мужеству и героизму воинов-фронтовиков и партизан, стойкости тружеников тыла был сокрушён фашизм, «стремившийся к порабощению Европы, принёсший боль и страдания десяткам миллионов людей».

«Неисчислимые жертвы, понесенные во имя общей Победы, стали залогом нашей жизни и свободы. Память об этом невозможно предать забвению», – добавил Путин.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народ Украины.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая президент РФ Владимир Путин выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Xiaomi выпустит флагманский смартфон на чипе Snapdragon 865 Plus

10.10 / Gigabyte представит надувное игровое кресло

07.03 / На втором блоке БелАЭС началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок

15.12 / «Вести» – ВСУ провели учения по отражению «танкового прорыва» со стороны Крыма

24.08 / Россиян предупредили о нашествии гигантских слизней

21.06 / Корреспондент – Кулеба рассказал, как Киев будет защищаться от России турецкими беспилотниками

26.06 / Психологи пояснили, зачем миллиардеры рвутся в космос

20.01 / В РФ зафиксирован тренд на снижение заболеваемости COVID-19

31.01 / Британские ученые предупредили о риске повторного заражения «омикроном»

26.12 / Оснований для новых выборов в Раду нет, но партии должны быть готовы – Разумков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика