Рогозин предсказал скорость уничтожения стран НАТО в ядерной войне

Страны НАТО будут уничтожены Россией в ядерной войне за полчаса, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, призвав не допускать этого.

«В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны ее допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли», – написал он в Telegram.

По его словам, НАТО ведет против РФ войну. «Она ее не объявляла, но это ничего не меняет. Теперь это всем очевидно. Украинские нацбаты и ВСУ – расходный материал, пушечное мясо для НАТО, это лишь обученные натовскими инструкторами операторы, которые нажимают на рычаги и кнопки натовских же вооружений», – добавил он.

Рогозин считает, что специальная военная операция теперь вышла далеко за рамки ее первоначального смысла и географии и называет её «войной за правду и право РФ существовать как единое и независимое государство».

Также он подчеркнул, что победить более мощного в экономическом и военном отношении врага обычными вооруженными средствами возможно лишь при полной солидарности всей страны с армией, а также мобилизации экономики государства и переводе оборонно-промышленного комплекса и связанных с ним индустриальных отраслей РФ на военные рельсы.

Ранее МИД заявлял, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно, так как это не соответствует задачам военной спецоперации.

До этого глава МИД Сергей Лавров заявлял, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.

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